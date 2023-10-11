Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:36

В ночь на воскресенье в Балтике произошло событие, привлекшее пристальное внимание не только балтийских и скандинавских стран, но и всего НАТО. Его последствия могут быть очень серьезными. Операторы газопровода Balticconnector зафиксировали аварийное падение давления в трубе и перекрыли систему. Газопровод протяженностью 77 километров по дну Финского залива соединяет финский город Инкоо с эстонским Палдиски. Кроме того, поврежден оказался и телекоммуникационный кабель, также по морскому дну связывающий Финляндию и Эстонию.

По этому поводу выступили финские руководители: президент Саули Ниинисте сказал, что «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия», а премьер-министр Петтери Орпо заявил, что авария вызывает тревогу. Правда, глава правительства тут же заверил, повреждения трубопровода больших проблем не вызовет, энергетические запасы Финляндии достаточны. Хотя финский оператор газопровода, компания Gasgrid, предупредила, что ремонт может затянуться на несколько месяцев. Главное, конечно, что стало причиной повреждений, которые произошли в одно время, но довольно далеко друг от друга: кабель поврежден в эстонской экономической зоне, а трубопровод – в финской. Оба лежат на глубине 60-70 метров, и точные причины произошедшего расследуются. Об это рассказал, ни много ни мало - министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Оборонные ведомства обеих стран имеют само непосредственное отношение к вопросу, поскольку речь идет об объектах стратегического значения и о вероятном враждебном внешнем воздействии.

Следует напомнить, что Финляндия недавно вступила в НАТО, за что со стороны России ей были обещаны нехорошие последствия. Может, это они и есть? Такой вариант неизбежно приходит в голову, и его нужно хорошо изучить. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже не промолчал и заявил, что организация в курсе произошедшего и, если будет надо, готова прийти на помощь. То же самое посчитал нужным сообщить и премьер-министр Великобритании Риши Сунак: «Как союзники по НАТО и просто друзья мы стремимся обеспечить безопасность в Балтийском море». А именно с безопасностью, возможно, возникли проблемы. По словам министра обороны Эстонии, «повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны». Норвежцы позже сообщили, что их сейсмологи зафиксировали в ночь с субботы на воскресенье в 01:20 по местному времени в Балтийском море между Финляндией и Эстонией «возможный взрыв». Би-би-си, ссылаясь на свои источники, пишет, что в Финляндии склоняются в пользу диверсии со стороны России. Эстонцы осторожнее и публично озвучивают возможную версию, по которой во время шторма большое судно потащило якорь, которые и произвел разрушения. Правда, тогда непонятно, где в этой картине взрыв.