Белгород в огне видео
Российские Telegram-каналы пишут, что над Белгородом был сбит беспилотник, и публикуют видео, на котором видны последствия предполагаемого падения обломков дрона.
Местные Telegram-каналы публикуют видео падения обломков на улице Орлова, где возник пожар. Каналы публикуют нечеткие ночные видео пожара.
Частный жилой дом в Белгородской области загорелся после падения обломков беспилотника самолетного типа, сбитого системой ПВО. Есть двое пострадавших, они доставлены в больницу, а еще два человека, возможно, находятся под завалами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
October 11, 2023