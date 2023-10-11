Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:56

Сейчас, когда в Израиле и в секторе Газа хоронят своих убитых, рано говорить о целостной картине тех геополитических изменений, которые последуют за этим конфликтом. Но вот об одном можно говорить уже с определенностью – транспортный коридор из Индии в Европу через Израиль и Саудовскую Аравию если и не отменяется полностью, то теперь его создание пойдет более длинным и сложным путем. В результате чего в выигрыше оказываются Пекин и Анкара – вспомним, как Реджеп Эрдоган решительно заявлял: «Без Турции этого коридора не будет». Так и вышло. Возможно – к восторгу конспирологов, но вот как раз в этих версиях в данном случае нет никакой необходимости – и без них все практически ясно.

Западный мир, поначалу ужаснувшись трагедии израильтян – сейчас начинает потихоньку отыгрывать назад и критиковать за жесткую позицию… израильские власти. Они, дескать, слишком жестко взялись за сектор Газа, полностью его заблокировав, ведя там бомбардировки и готовя наземную операцию. Надо бы, дескать, как-то «аккуратнее и толерантнее», причем, как именно – никто не знает. Как никто в Европе не знает или не хочет знать, что население сектора – это заложники ХАМАС и «Исламского джихада», их кормовая база, поскольку эти организации во многом финансируются за счет того, что беззастенчиво разворовывают средства, которые международная общественность направляет на помощь палестинцам. И вообще сектор Газа ХАМАСу и его подельникам нужен только для одного – пока у них есть этот клочок земли – они национально-освободительное движение. А если его не будет, если он перейдет под контроль Израиля или палестинской администрации Западного берега – то ХАМАС и его братья по разуму тут же станут маргинальной террористической организацией. Кем сегодня, по сути, и являются. Что ряд других государств, по тем или иным причинам, стараются в упор не замечать.

Однако, вернемся к Индийскому МТК, этой «Дороге пряностей 2.0». Принципиально важен он, в первую очередь, именно для Эр-Рияда. Или, называя вещи своими именами, конкретно для кронпринца Мохаммеда бин Салмана, МБС, а еще конкретнее – для его программы «VISION-2030». Которая настолько завязана на Израиль, что без него может попросту «схлопнутся». Ведь что такое высокотехнологический «город будущего Неом»? В первую очередь – набор высокотехнологичных кластеров, львиную долю технологий для которых должен будет предоставить именно Израиль. По большому счету, кронпринц решил повторить историю успеха «жемчужины династии Саудов» - компании «Арамко», являющейся крупнейшей корпорацией в мире, которая суммарно опережает все ведущие западные нефтяные компании. А приятным бонусом этого является то, что «Арамко» сегодня фактически определяет мировую политику в нефтяной отрасли, диктует правила и является лидером ОПЕК.