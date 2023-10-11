Турция и Китай разбили «индийскую защиту» Саудовской Аравии в Израиле главная тема
Сейчас, когда в Израиле и в секторе Газа хоронят своих убитых, рано говорить о целостной картине тех геополитических изменений, которые последуют за этим конфликтом. Но вот об одном можно говорить уже с определенностью – транспортный коридор из Индии в Европу через Израиль и Саудовскую Аравию если и не отменяется полностью, то теперь его создание пойдет более длинным и сложным путем.
В результате чего в выигрыше оказываются Пекин и Анкара – вспомним, как Реджеп Эрдоган решительно заявлял: «Без Турции этого коридора не будет». Так и вышло. Возможно – к восторгу конспирологов, но вот как раз в этих версиях в данном случае нет никакой необходимости – и без них все практически ясно.
Западный мир, поначалу ужаснувшись трагедии израильтян – сейчас начинает потихоньку отыгрывать назад и критиковать за жесткую позицию… израильские власти. Они, дескать, слишком жестко взялись за сектор Газа, полностью его заблокировав, ведя там бомбардировки и готовя наземную операцию. Надо бы, дескать, как-то «аккуратнее и толерантнее», причем, как именно – никто не знает.
Как никто в Европе не знает или не хочет знать, что население сектора – это заложники ХАМАС и «Исламского джихада», их кормовая база, поскольку эти организации во многом финансируются за счет того, что беззастенчиво разворовывают средства, которые международная общественность направляет на помощь палестинцам.
И вообще сектор Газа ХАМАСу и его подельникам нужен только для одного – пока у них есть этот клочок земли – они национально-освободительное движение. А если его не будет, если он перейдет под контроль Израиля или палестинской администрации Западного берега – то ХАМАС и его братья по разуму тут же станут маргинальной террористической организацией. Кем сегодня, по сути, и являются. Что ряд других государств, по тем или иным причинам, стараются в упор не замечать.
Однако, вернемся к Индийскому МТК, этой «Дороге пряностей 2.0». Принципиально важен он, в первую очередь, именно для Эр-Рияда. Или, называя вещи своими именами, конкретно для кронпринца Мохаммеда бин Салмана, МБС, а еще конкретнее – для его программы «VISION-2030». Которая настолько завязана на Израиль, что без него может попросту «схлопнутся».
Ведь что такое высокотехнологический «город будущего Неом»? В первую очередь – набор высокотехнологичных кластеров, львиную долю технологий для которых должен будет предоставить именно Израиль.
По большому счету, кронпринц решил повторить историю успеха «жемчужины династии Саудов» - компании «Арамко», являющейся крупнейшей корпорацией в мире, которая суммарно опережает все ведущие западные нефтяные компании. А приятным бонусом этого является то, что «Арамко» сегодня фактически определяет мировую политику в нефтяной отрасли, диктует правила и является лидером ОПЕК.
Секрет же ее успеха заключается в том, что в прошлом веке саудиты отдали свою нефть на откуп западным компаниям, которые построили всю инфраструктуру, обучили саудовские кадры сверху донизу, использовали для ее развития самые передовые технологии – а потом династия саудитов аккуратно, в несколько приемов, но за очень хорошие деньги выкупила «Арамко» обратно.
Это же самое династия Саудов первоначально планировала сделать и с проектом «VISION-2030»: отдать на откуп американцам, европейцам, израильтянам, обучить свои кадры, внедрить в проекты своих людей - и вежливо и за справедливую цену выкупить себе уже готовый продукт. Обладание которым позволит ей занять в ряде высокотехнологических отраслей ведущие позиции.
ХАМАС своей атакой на Израиль эту логичную схему если и не сломал целиком, то серьезно осложнил. Саудовско-израильская нормализация сейчас невозможна – арабская улица МБС попросту не поймет, хотя, говоря откровенно, палестинцы давно уже набили оскомину Эр-Рияду. Но – имидж «лидеров исламского мира» попросту вынуждает их раз за разом копаться в палестинском кейсе, даже если это и противоречит их собственным интересам.
Нам остается только наблюдать за тем, как будут развиваться события вокруг «Индийского коридора». Пока же все идет в выгодную для Турции и Китая сторону – но все может измениться в любой момент. Такие уж сейчас времена, когда все возможно – даже то, что вчера казалось немыслимым.