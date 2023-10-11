Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 02:18

В Кремле сейчас вздохнули с облегчением – ситуация в Израиле отвлекла внимание мира от российского вторжения в Украину. Но это не все – сейчас в Москве обсуждают те возможности, которые перед ней открывает израильско-палестинский конфликт. В этой связи не стоит удивляться запоздалой и достаточно двусмысленной позиции российского президента, а также когорты его верных Z-пропагандистов и инциденту в Калининграде, талантливо и эмоционально описанных моим коллегой. «Кому война, кому – мать родна», говорят у русских уже около трех веков. Так что – «ничего личного, только бизнес».

А как же дружба с Израилем, сторонниками которой позиционировали себя и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, исполнявший некоторое время обязанности «потешного президента», закончивший тем, что в секторе Газа есть улица его имени? Да никак. В политике вообще нет дружбы или вражды, есть только интересы. Оскал которых прорвался в заявлении российского президента на встрече с премьер-министром Ирака Мохаммедом аль-Судани. Которая тоже была весьма неудачной для Кремля, поскольку иракский премьер, хотя и поблагодарил Кремль за 19 миллиардов инвестиций и поставки оружия иракским федеральным силам, но ясно дал понять, что предоставлять Москве льготные условия для расширения ее присутствия в Ираке он не намерен, у него другие приоритеты, в частности – развитие сотрудничества с Турцией. Террористическая атака ХАМАС, с которым у Кремля длительное время существует «сердечный альянс», на Израиль, воспринимается в Кремле как прекрасная возможность вернуть себе советскую роль «делателя королей», стать как раньше, во времена СССР со-сценаристами ближневосточной «игры престолов», которая не прекращается здесь никогда.

И все бы хорошо, и все бы правильно если бы не ряд обстоятельств, делающих такую игру для Кремля невозможной. Прежде всего, у Москвы нет таких возможностей и тех рычагов влияния, экономических, политических и военных, которые существовали в этом регионе у СССР. Да и тех элит во власти, которые ориентировались на Советский Союз в регионе больше нет. А те, кто сегодня здесь заявляют о своих симпатиях к Москве – во-первых, не имеют реального представления о современной России. И, во-вторых, представляют собой достаточно маргинальные силы, основное оружие которых – террор и шантаж. Далее – в регионе для Москвы сместились акценты и ею же нарушен баланс. Она оказалась в долгу, и в тесной связке, с теми, кого здесь не очень уважают: перед Ираном, перед «мясником Асадом», перед «фельдмаршалом с ограниченной социальной ответственностью» Халифой Хафтаром. Именно поэтому здесь не видят Россию как посредника. И вовсе не из-за США, а из-за экономической и политической немощи и неразборчивости в связях. И, наконец, существенную роль в нынешней позиции Москвы играет субъективный фактор. Что, в общем-то, за гранью логики, но вполне в рамках мироощущения, я бы сказал- мЫшления, современного Кремля. Путин не может простить Израилю сразу много вещей: от отказа передачи технологий беспилотников в далеком 2010-м году, до принятия десятков тысяч российских евреев, которые бежали в Израиль после вторжения Путина в Украину.