В Газе убит один из лидеров «Исламского джихада»

Один из лидеров группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир был убит в своем доме на севере сектора Газа в результате взрыва израильской бомбы, сообщает Ynet.

«Исламский джихад» присоединился к палестинскому движению ХАМАС, объявившему о начале военной операции против Израиля 7 октября. Лидер группировки Зияд ан-Нахала сообщал, что «Исламский джихад» удерживает в секторе Газа более 30 израильских заложников.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал наносить удары по сектору Газа.