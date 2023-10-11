Министр Бабаев о направлении свободных средств Госфонда

Состоялось очередное заседание Инвестиционного совета, созданного с целью направления свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения на инвестиции.

На заседании председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в деятельности фонда отмечена работа по внедрению оптимальных и централизованных механизмов работы, инновационных решений, увеличение поступлений на социальное страхование.

В ходе заседания председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что последовательные социальные реформы, проводимые в последние годы на основе поручений президента Ильхама Алиева, также охватывают ГФСЗ. Коснувшись деятельности фонда, министр Бабаев отметил внедрение оптимальных и централизованных механизмов работы, инновационных решений, рост поступлений по социальному страхованию. Возможности направления свободных средств ГФСЗ (на основе профицита в бюджете фонда по итогам полугодового и годового итогов деятельности) на инвестиции предусмотрены в законодательных актах, подписанных главой государства в апреле этого года.

Была подчеркнута важность этого шага, так как посредством эффективного управления свободными средствами фонда возможно будет защитить их стоимость, а инвестиционные доходы направить на социальную защиту семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в ходе войны, на создание социальной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

В ходе заседания было отмечено, что за прошедший период свободные средства были успешно инвестированы в финансовые инструменты, обсуждена проведенная в этой сфере работа и предстоящие задачи в направлении продолжения инвестиционной деятельности.