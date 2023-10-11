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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 12 октября нанесла масштабные удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Одновременно палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в секторе Газа выросло до 1200 человек – это произошло в том числе из-за усиления израильских бомбардировок. «Число погибших возросло примерно до 1200 человек, а число раненых – до 5 600», – заявил представитель ведомства.

Также Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по сети туннелей движения ХАМАС в секторе Газа. «Считайте, что в секторе Газа есть один слой для гражданских лиц и один слой для ХАМАС, – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус в видеообращении, опубликованном в соцсети X. По его словам, туннели, построенные за годы с момента прихода ХАМАС к власти в Газе в 2007 году, используются для транспортировки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля. «Здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Израильские ВВС наносят удары по многим районам Газы. Мы в первую очередь наносим удары по командирам, высшим руководителям ХАМАС во всех эшелонах власти», – сказал он. «Что бы это ни было, если это принадлежит ХАМАС, мы наносим удар», – добавил представитель ЦАХАЛ.