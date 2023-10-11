Египет отказался открыть границу для беженцев из Газы

Власти Египта обсудили с США и другими странами доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, однако отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

По словам одного из неназванных источников, Египет отказался от создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 11 октября заявил, что продолжаются консультации с Израилем и Египтом о перевозке гражданских лиц из сектора Газа, которые подверглись нападению со стороны израильской армии после начала боевых действий. Как сообщал телеканал NBC, c этой целью администрация президента США Джо Байдена работает над вывозом гражданских лиц из сектора Газа через южный коридор, ведущий в Египет.