У берегов Колумбии спасли азербайджанских мигрантов

Военно-морской флот Колумбии спас 31 мигранта у побережья колумбийского острова Сан-Андрес, которые пытались добраться до Никарагуа, оттуда до Соединенных Штатов, передает «Голос Америки».

Согласно информации, береговая охрана Колумбии перехватила нелегальное судно к югу от острова Сан-Андрес, на борту которого находился 31 человек, в том числе 13 эквадорцев, 9 венесуэльцев, 8 азербайджанцев и 1 чилиец.

Отмечается, что на судне находились шестеро несовершеннолетних. Спасенных мигрантов направили в Миграционный комитет, двоих членов экипажа, граждан Колумбии, задержали и передали местной прокуратуре.