Лавров: Большинство армян хотят развивать связи с Россией
Россия фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Антироссийские настроения в стране искусственно нагнетаются неправительственными организациями. Они пытаются продвигать в регионе через Армению интересы США, ЕС и НАТО. Но армянский народ в подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных братских связей с РФ», - сказал Лавров.
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