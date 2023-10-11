Россия передаст Азербайджану список «иноагентов»
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства передаст в страны СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО и реестр российских иноагентов, сообщил ее председатель Василий Пискарев.
По его мнению, «с учетом общности угроз на евразийском пространстве переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов».