Азиатский банк развития вернулся в Азербайджан с Банком Республика

10:50

После долгой паузы еще одна крупная международная финансовая организация вернулась на банковский рынок Азербайджана. Банк Республика, один из ведущих банков страны, и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен манатный кредит на сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов США.

Привлеченные средства позволят усилить кредитную поддержку приоритетного как для банка, так и экономики Азербайджана реального сектора экономики. В частности, средства АБР будут использованы на финансирование микро-, малых и средних предприятий, в том числе на развитие предпринимательской деятельности молодежи и женщин. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика привлеченные средства будут направлены на поддержку предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана. «Мы высоко ценим, что Азиатский банк развития после долгого перерыва вернулся на банковский рынок Азербайджана с Банком Республика. Подписание данного соглашения - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в устойчивости банковской системы страны, так и надежности Банка Республика. Партнерство с такой ведущей международной финансовой организацией, как АБР, даст нам возможность поддержать реальный сектор на более выгодных условиях и тем самым способствовать развитию предпринимательства в стране», - отметил Тариэль Исмайлов, председатель правления Банка Республика.

«Малый и средний бизнес важен для повышения доходов и создания в Азербайджане рабочих мест, поскольку в нем занято более двух третей работающего населения, почти 40% зарегистрированного бизнеса в сельскохозяйственном секторе принадлежат женщинам. Банк Республика является давним надежным партнером АБР, и его работа согласуется с целью АБР по повышению продовольственной безопасности, укреплению сельского хозяйства и оказанию помощи в доступе женщин к финансам, обучению и рынкам. Мы довольны сотрудничеством с Банком Республика и с нетерпением ждем наше дальнейшее сотрудничество», - отметила представитель АБР в Азербайджане Candice McDeigan. «Банк Республика является сильным и ценным партнером благодаря своему значительному присутствию в сельской местности, ориентации на малый и средний бизнес и приверженности к продвижению доступа к финансам для женщин-предпринимателей и клиентов в сельскохозяйственном секторе. Эта сделка основана на нашем региональном опыте, в частности, на преимуществах использования местной валюты для укрепления финансовых рынков», - отметила генеральный директор департамента операций с частным сектором АБР Suzanne Gaboury.