Буданов сказал, сколько еще может продолжаться война

Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года, сказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Человеческого ресурса России хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы», - сказал Буданов.

По его словам, экономического ресурса России хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.

«То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, готова ли Россия идти до верхнего предела, до последнего. По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений», - отметил глава ГУР.

Он добавил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас защищает Украину.