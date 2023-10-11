Трамп: «Израилю придется воевать против Ирана»

«Он не был готов, и Израиль не был готов. Если бы президентом США был Трамп, им бы вообще не пришлось готовиться», - заявил политик телеканалу Fox News.

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, Трамп заявил, что премьер-министр Израиля не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС.

Экс-лидер США также раскритиковал действия израильских спецслужб, отметив, что «тысячи людей знали о том, что происходит», но все равно не смогли предотвратить обострение ситуации.

Трамп вспомнил о ликвидации Касема Сулеймани, командующего подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции: «Мы были очень разочарованы, но мы сами проделали работу по устранению Сулеймани, и это была точная, отличная, замечательная работа. После всего этого Биби попытался присвоить себе эту заслугу. Мне это не понравилось, но ладно».

Бывший президент США добавил: «Провал разведки Израиля в последнюю неделю вызывает беспокойство. В Израиле должны сделать на этом акцент и исправить ситуацию, потому что, возможно, им придется воевать против Ирана, а это более сложная военная кампания».