11:10

Как ранее сообщалось, Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения проходит при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана. В рамках декады состоялся Узбекистано-Азербайджанский форум здравоохранения. В форуме приняли участие представители министерств здравоохранения обеих стран, профильных государственных учреждений Узбекистана, медицинских учебных заведений, медицинские специалисты, ученые, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане. Основная цель проведения форума – обсуждение достижений в сфере здравоохранения и медицинской науки, применение инноваций, цифровизация здравоохранения и практический обмен опытом между медицинскими специалистами двух стран.

Перед началом форума министр здравоохранения Узбекистана и участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой и коллекцией книг, посвященных жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие началось с демонстрации фильма о жизни и деятельности Гейдара Алиева. Выступая на открытии форума, министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов подчеркнул, что в сфере здравоохранения между нашими странами установлено тесное партнерство: «Как успешное продолжение братских отношений, в столице Узбекистана состоялось «Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения», посвященная 100-летию со дня рождения великого сына тюркского мира Гейдара Алиева». Амрилло Иноятов также отметил, что в рамках декады медицинские специалисты обеих стран провели более 100 хирургических операций и медицинских обследований граждан с использованием высокотехнологичного оборудования. «Форум подведет итоги Узбекистано-Азербайджанской декады здравоохранения и поднимет отношения между двумя странами на качественно новый уровень».

Приветствуя участников форума, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев сказал: «2023 год – это год проведения 100-летия двух великих личностей, имена которых золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана – гениального политика, архитектора и основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева и оставившей неизгладимый след в истории науки и медицины Азербайджана, выдающегося ученого и врача, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой». Теймур Мусаев также выразил благодарность министру Амрилло Иноятову и медицинскому сообществу Узбекистана за их поддержку и неутомимое гостеприимство в проведении декады здравоохранения. Отмечая беспрецедентную роль Гейдара Алиева в развитии здравоохранения в Азербайджане, министр сказал: «Благодаря особому вниманию и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере развития здравоохранения и охраны здоровья населения достигнуты значительные успехи. Была усовершенствована и доведена до уровня мировых стандартов нормативно-правовая база здравоохранения. Важная работа проделана в направлении формирования, повышения квалификации, знаний и опыта национальных медицинских кадров, а также расширения связей международного сотрудничества. Были установлены тесные отношения со Всемирной организацией здравоохранения». «Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики тесно сотрудничает с Ташкентским Институтом подготовки врачей и Специализированным центром микрохирургии глаза. Подписаны Меморандумы между Азербайджанским медицинским университетом, Ташкентской медицинской академией и Бухарским государственным медицинским институтом имени Ибн Сины» - подчеркнул Теймур Мусаев, говоря об успешном сотрудничестве между министерствами здравоохранения обеих стран. Развивается сотрудничество в сфере фармацевтики: «В Азербайджане зарегистрировано 37 наименований лекарственных средств, производимых узбекскими компаниями. Подписан Меморандум между Центром аналитической экспертизы Минздрава и Агентством развития фармацевтической промышленности Республики Узбекистан» - добавил министр.

Было отмечено, что в этом году развитие двусторонних отношений в различных сферах приобрело динамичный характер. Так, в феврале этого года в Ташкенте состоялся первый азербайджано-узбекский межрегиональный форум. Были подписаны меморандумы между городами Шуша-Хива, Гянджа-Самарканд, Ленкорань-Бухара, Шеки-Коканд, дорожная карта сотрудничества между Баку и Ташкентом. Вступило в силу Соглашение о создании Азербайджано-Узбекистанского инвестиционного фонда. В апреле текущего года узбекская делегация приняла участие в международном конгрессе, проходившем в Астаринском районе Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках Года Гейдара Алиева. «Одним из приоритетов деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, является сфера здравоохранения. По личной инициативе и участию Мехрибан Алиевой Фондом успешно реализовано множество проектов для развития и прогресса здравоохранения» - сказал Теймур Мусаев. «Под руководством главнокомандующего Ильхама Алиева 2023 год вошел в историю для Азербайджана как год восстановления территориальных прав, определенных Конституцией. Великая победа Вооруженных сил Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористические мероприятия, проведенные 19 сентября этого года, вызвали гордость у каждого гражданина. Братские страны активно участвуют в восстановительных и строительных работах на древних освобожденных землях Азербайджана» - подчеркнул министр. Под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжавший политический и социально-экономический курс общенационального лидера Гейдара Алиева реализуются масштабные реформы в сфере модернизации здравоохранения, направленные на защиту здоровья населения подчеркнул Теймур Мусаев: «Была успешно проведена Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения в рамках 100-летия Гейдара Алиева, а также выполнены совместные хирургические операции и оказаны медицинские услуги профессиональными врачами Азербайджана. Это мероприятие, организованное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, еще больше укрепило узы братства между нашими народами. В продолжение миссии предлагаю организовать визит 50 врачей и 50 представителей средних медицинских персоналов из братского Узбекистана в нашу страну с целью усовершенствования профессиональной подготовки и обмена опытом». В свою очередь посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, выступая отметил, что двусторонние отношения и сотрудничество между братскими странами находятся на самом высоком уровне. По его словам, наглядным примером этой дружбы являются отношения лидеров обеих стран. Представитель Фонда Гейдара Алиева Шамиль Азизов рассказал о масштабной деятельности Фонда, в том числе успешных проектах, реализуемых в сфере развития здравоохранения.

Выступая на форуме от имени азербайджанских врачей, заведующий кафедрой детской хирургии Азербайджанского медицинского университета Проф. Рамиз Полухов проинформировал участников о новых подходах в научной и клинической практике, совместных хирургических операциях и результатах практической медицинской подготовки проведенные в рамках декады.