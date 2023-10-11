ХАМАС держит в заложниках по меньшей мере 97 человек. Как передает Sky News, об этом заявил представитель Вооруженных сил Израиля.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что страна смогла установить личности 97 человек, взятых в заложники в секторе Газа в субботу.

Ранее Израиль сообщал, что до 150 человек были похищены боевиками ХАМАС во время своего внезапного вторжения.

ХАМАС утверждает, что удерживает заложников в «безопасных местах и туннелях» Газы.

Ранее ХАМАС пригрозил убийством заложников, если гражданские здания будут подвергаться Израилем бомбардировкам без предупреждения.