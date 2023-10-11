Сколько заложников удерживает ХАМАС ОБНОВЛЕНО 13:16
ХАМАС держит в заложниках по меньшей мере 97 человек. Как передает Sky News, об этом заявил представитель Вооруженных сил Израиля.
Представитель ЦАХАЛ сообщил, что страна смогла установить личности 97 человек, взятых в заложники в секторе Газа в субботу.
Ранее Израиль сообщал, что до 150 человек были похищены боевиками ХАМАС во время своего внезапного вторжения.
ХАМАС утверждает, что удерживает заложников в «безопасных местах и туннелях» Газы.
Ранее ХАМАС пригрозил убийством заложников, если гражданские здания будут подвергаться Израилем бомбардировкам без предупреждения.
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В секторе Газа в результате ответных действий Израиля на атаки палестинского движения ХАМАС разворачивается гуманитарная катастрофа. В ответ на удары ХАМАС правительство Израиля объявило о полной блокаде региона, в том числе о прекращении поставок электроэнергии, продовольствия и воды.
Более 2,2 миллиона жителей Газы испытывают нехватку продовольствия, топлива, электричества и воды, передает BBC.
Из-за нехватки топлива не работает единственная в секторе Газа электростанция.
По последним данным, в результате атак ХАМАС по Израилю число жертв в стране выросло до 1300, в секторе Газа из-за ответных ударов Израиля – превысило 1200, по официальным сообщениям израильской и палестинской сторон. С обеих сторон ранены более девяти тысяч человек.
В заложниках ХАМАС остаются 130 человек. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что «ни один водяной насос не будет открыт», пока похищенные израильтяне не возвратятся домой.
«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Судьба приблизительно 150 человек, взятых боевиками в заложники, остается неизвестной. Израильские власти считают, что захваченные ХАМАС заложники находятся под землей, заявил ранее в интервью CNN представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.