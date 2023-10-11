Противоречивые заявления Израиля об «обезглавливании детей» обновлено 14:49
Должностное лицо из израильского правительства не подтвердило утверждение о том, что боевики ХАМАС отрезали головы младенцам во время своего наступления в субботу. Об этом CNN заявил израильский чиновник на условиях анонимности.
«Были случаи, когда боевики ХАМАС действительно обезглавливали своих жертв и совершали другие зверства в стиле ИГИЛ. Однако мы не можем подтвердить, были ли жертвы мужчинами или женщинами, солдатами или гражданскими лицами, взрослыми или детьми», — сказал чиновник.
Утверждения о том, что радикалы из ХАМАС отрубили голову детям в киббуце Кфар Аза, появились во вторник в израильских СМИ.
ЦАХАЛ позже охарактеризовал произошедшее как «резню. Женщины, дети, младенцы и пожилые люди были «жестоко убиты способом, характерным для ИГИЛ», - сказали в израильской армии.
Таль Хайнрих, пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявила в среду, что в Кфар Аза были найдены младенцы с «отрубленными головами». Представитель ЦАХАЛ позже в тот же день также сказал, что террористы обезглавили детей.
«Мы знаем, что там были мертвые младенцы. Есть доказательства обезглавливания. Я не знаю, как проверить количество и как именно они были убиты», - сказал представитель ЦАХАЛ.
*** 11:30
Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавили младенцев во время нападения на Израиль на выходных.
BBC сообщает, что Конрикус сослался на данные, полученные от судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри.
«Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно осмыслить и проверить эти сообщения [об убитых младенцах], и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», — сказал Конрикус.
«Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что именно это и сделал ХАМАС… повсюду были разбросаны изуродованные тела», — добавил он.
ХАМАС ранее отрицал, что во время атак на Израиль боевики убивали детей.