Должностное лицо из израильского правительства не подтвердило утверждение о том, что боевики ХАМАС отрезали головы младенцам во время своего наступления в субботу. Об этом CNN заявил израильский чиновник на условиях анонимности.

«Были случаи, когда боевики ХАМАС действительно обезглавливали своих жертв и совершали другие зверства в стиле ИГИЛ. Однако мы не можем подтвердить, были ли жертвы мужчинами или женщинами, солдатами или гражданскими лицами, взрослыми или детьми», — сказал чиновник.

Утверждения о том, что радикалы из ХАМАС отрубили голову детям в киббуце Кфар Аза, появились во вторник в израильских СМИ.

ЦАХАЛ позже охарактеризовал произошедшее как «резню. Женщины, дети, младенцы и пожилые люди были «жестоко убиты способом, характерным для ИГИЛ», - сказали в израильской армии.

Таль Хайнрих, пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявила в среду, что в Кфар Аза были найдены младенцы с «отрубленными головами». Представитель ЦАХАЛ позже в тот же день также сказал, что террористы обезглавили детей.

«Мы знаем, что там были мертвые младенцы. Есть доказательства обезглавливания. Я не знаю, как проверить количество и как именно они были убиты», - сказал представитель ЦАХАЛ.