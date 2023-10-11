Госсекретарь США встретился с Нетаньяху видео; обновлено 13:50

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

*** 11:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль, сообщают израильские СМИ.

В Израиле Блинкен обсудит ситуацию в регионе с высокопоставленными лицами еврейского государства.

В ходе визита Блинкен встретится и с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в пятницу, сообщает агентство Reuters.

Издание также передает, что Блинкен посетит Иорданию.