Госсекретарь США встретился с Нетаньяху видео; обновлено 13:50
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Тель-Авиве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
October 12, 2023
*** 11:33
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль, сообщают израильские СМИ.
В Израиле Блинкен обсудит ситуацию в регионе с высокопоставленными лицами еврейского государства.
В ходе визита Блинкен встретится и с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в пятницу, сообщает агентство Reuters.
Издание также передает, что Блинкен посетит Иорданию.