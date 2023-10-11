Эстония завидует Азербайджану: Ах, если бы у нас была такая команда, как «Карабах»…
Завтра в Таллине на стадионе «А.Ле Кок Арена» состоится отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Эстонии и Азербайджана.
Обе команды имеют по 1 очку и занимают соответственно 5-е и 4-е места в турнирной таблице группы «F». Фактически, с большой вероятностью, это будет матч за то, чтобы избежать последнего места в группе.
Эстонские СМИ с опасением относятся к предстоящей игре. После июньской ничьи в Баку (1:1) сборная Эстонии потерпела три подряд поражения в отборе с общим счетом 0:13. Эстонцы дважды проиграли Бельгии (0:3 и 0:5), а также Швеции (0:5).
«Глядя на турнирную таблицу, видно, что в очном матче с Азербайджаном, вполне вероятно, определится, какая команда окажется последней в группе, - пишут местные медиа. - Это важно с точки зрения чести и гордости, но со спортивной точки зрения смысл минимален».
В Таллине понимают, что после двух разгромных поражений в сентябре с одинаковым счетом 0:5 болельщики вряд ли заполнят арену на игре с Азербайджаном.
Перед завтрашним матчем у сборной Эстонии есть травмированные (Рауно Саппинен и Тайхо Тенисте) и дисквалифицированный (Кароль Метс).
Говоря о сборной Азербайджана, в Эстонии особый акцент делают на «Карабахе» и не скрывают своей зависти.
«Несколько сезонов назад «Карабах» выступал в группе Лиги чемпионов, а сейчас стартовал с двух побед в групповом раунде Лиги Европы. Ах, если бы в Эстонии были футболисты, которые ежедневно играют в таких командах, как «Карабах»…
Также в сборной Азербайджана есть игроки из таких клубов, как загребское «Динамо», шведский «Юргорден», турецкий «Адана Демирспор», - пишут эстонские СМИ.