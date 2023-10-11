Российский президент Владимир Путин 12 октября прилетел в Бишкек, столицу Кыргызстана. Это первый визит президента РФ за границу в 2023 году.

В ходе официального визита в республику с 12 по 13 октября российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также посетит другие мероприятия.

В государственной резиденции «Ала-Арча» его встретил кыргызский коллега Садыр Жапаров. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга. Они прошли вдоль рядов почетного караула, и Путин на кыргызском языке поприветствовал военнослужащих: «Салам, аскер!»

Президенты проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Также Путин и Жапаров выступят с заявлениями для прессы. Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.