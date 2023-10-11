Депутат демонстрирует любовь к Ильхаму Алиеву
Для увековечения победы азербайджанской армии необходимо принять закон «Об увековечении имени президента Ильхама Алиева», заявил заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству, депутат Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, посвященном 20-летию избрания Ильхама Алиева на пост президента.
Депутат отметил, что этим законом может быть предусмотрено строительство в Ханкенди грандиозной мечети, которая будет носить имя Ильхама Алиева, а также построить город в Карабахе и назвать его в честь президента.