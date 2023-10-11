Глава Северного Кипра едет в Баку первый визит; обновлено 13:03
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что его страна будет развивать связи с Азербайджаном во всех областях, пишет Anadolu.
Перед отбытием в столицу Азербайджана для участия в мероприятии «Дни культуры Северного Кипра» Татар на пресс-конференции в аэропорту Эрджан в Лефкоше заявил, что это его первый визит в Азербайджан и подчеркнул важность развития взаимоотношений между двумя странами.
Татар заявил о желании развивать отношения с Азербайджаном во всех областях: «Мы едем улучшать наши связи с Азербайджаном в области образования, культуры и экономики. Флаг ТРСК будет развеваться в Азербайджане».
Татар также отметил, что из ТРСК в Азербайджан отправляется делегация из 200 человек, включая представителей бизнеса, туризма, университетов и инвесторов, и выразил надежду, что их визит будет благоприятным.
*** 12:41
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар сегодня прибудет в Азербайджан.
В планах главы ТРСК ряд встреч с высокопоставленными лицами Азербайджана.
Кроме того, Эрсин Татар примет активное участие в мероприятиях, приуроченных к Дням культуры Северного Кипра, которые состоятся 13-14 октября в Баку.