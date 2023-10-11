Делегация Азербайджана в ООН: Доверия к Франции нет...

В ответном заявлении говорится, что представленное в армянских СМИ как совместное заявление 34 стран на самом деле было озвучено только Францией и Арменией.

Делегация Азербайджана отреагировала на заявление Франции на состоявшейся 11 октября 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

«…В заявлении азербайджанской делегации были отвергнуты необоснованные претензии Франции и осуждены попытки этой страны вмешиваться в политические процессы в Азербайджане… Азербайджан и страны региона работают над укреплением мира и безопасности, и доверие к Франции со стороны Азербайджана как к международному партнеру, посреднику и постоянному члену Совета Безопасности ООН равно нулю.

…Миссия ООН дважды посещала Карабахский регион Азербайджана и не зафиксировала никакого ущерба гражданской инфраструктуре в Ханкенди, включая больницы, школы, дома, культурные и религиозные здания. Миссия убедилась, что власти Азербайджана готовятся к продолжению оказания медицинских услуг.

Азербайджанская делегация напомнила, что эти наблюдения были подтверждены представительством УВКБ ООН в Армении, а также МККК.

…Азербайджан как суверенная страна эффективно сотрудничает с рядом международных акторов, включая институты ООН, на своей суверенной территории», - говорится в заявлении делегации.