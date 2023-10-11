Израильский генерал: «Мы допустили ошибки»

Командующий Службой тыла Израиля генерал-майор Рафаэль Мило прокомментировал сообщения о воздушном вторжении в Израиль со стороны Ливана. Его заявление приводит израильское издание «Детали».

«Мы ошибочно определили проникновение с воздуха и осознали ошибку через полчаса. Я сказал командованию Северного округа, что гражданам можно выходить из защищенных помещений, а мои люди подумали, что я приказал им укрыться, и отправили в защищенные помещения всю страну. Это человеческая ошибка, а не кибератака».

Командующий добавил, что Служба тыла допустила еще одну ошибку, отдав гражданам приказ запастись водой и продуктами на 72 часа. «Мы опубликовали объявление, а затем поняли, какую панику оно вызвало. Я понимаю, как это влияет на общественное доверие, но будут и другие ошибки», – сказал он.

Мило также сообщил, что ХАМАС, вероятно, вступил в длительную войну, как минимум на месяц.