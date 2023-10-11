В Азербайджане обсудили процессы призыва на военную службу

В аппарате Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии, созданной соответствующим постановлением Кабинета Министров для руководства районными (городскими) призывными комиссиями и контроля за их деятельностью в связи с призывом граждан на срочную действительную военную службу.

На заседании под председательством начальника Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсала Ибрагимова приняли участие заместители руководителей центральных органов исполнительной власти, являющиеся членами комиссии. На заседании обсуждалось состояние исполнения распоряжения президента Азербайджана «О срочном призыве граждан Азербайджана на действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 октября 2023 года» и вопросы, вынесенные на повестку дня.

Было отмечено, что Госслужба успешно продолжает качественное укомплектование Вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы. Подчеркивалось, что в целях обеспечения объективности и прозрачности в процессе распределения призывников по вооруженным силам осуществляются комплексные меры.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения.