Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром и вечером местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 16-19° тепла.
Атмосферное давление понизится с 773 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст.
Относительная влажность составит 60-70%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.