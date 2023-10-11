Глава ЦАХАЛ: ХАМАС – это ИГИЛ Газы

Офис Йоава Галанта сообщает, что на брифинге с министрами обороны 31 страны НАТО в Брюсселе глава ЦАХАЛ продемонстрировал видео без цензуры, на котором запечатлены зверства боевиков ХАМАС над мирными жителями.

«Событие подобного рода не случалось с еврейским народом с 1945 года. Более 100 похищенных, более 1 000 убитых, более 3 000 пострадавших, более 5 000 выпущенных ракет, и счет продолжает увеличиваться», — сказал он.

«Мы получили сильный удар. Но будьте уверены: 2023 год — это не 1943 год. Мы те же евреи, но у нас другие возможности. Государство Израиль сильное. Мы едины и сильны», — заявил Йоав Галант по видеосвязи.

Галант сравнил ХАМАС с ИГИЛ и пообещал не допустить продолжения существования радикального движения на границе с Израилем.

«ХАМАС — это ИГИЛ Газы, жестокая организация, финансируемая и поддерживаемая Ираном. ХАМАС — это ИГИЛ», — добавил он.

«ИГИЛ Газы не будет существовать на наших границах. ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС. Мы доберемся до каждого, на чьих руках кровь наших детей», — подчеркнул министр.