Важные заявления посла Израиля

По его словам, риск втягивания организации «Хезболла» в палестино-израильский конфликт существует, но ответ в этом случае будет жестким.

Бен Цви сообщил, что Израиль не станет договариваться о прекращении огня до уничтожения всей инфраструктуры ХАМАС.

«Нет, не рассматриваем (возможность прекращения боевых действий). - Почему нам прекращать боевые действия?

У нас есть задача, она поставлена руководством страны, вчера это было четко сказано нашим премьер-министром, нашим министром обороны. Задача четко поставлена, как мы будем это делать - это уже другой вопрос. Будет ли это массивное, точечное (нанесение ударов) - это уже детали. Задача четко поставлена», - сказал он.

Посол отметил, что на текущий момент переговоры с ХАМАС об освобождении заложников не ведутся. «Сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии - живые или мертвые, там есть много женщин и детей», - продолжил он.

«В поселениях вдоль границы с сектором Газа 7-го числа мы насчитали 1,3 тыс. человек убитых. Из них около 200 солдат и полицейских, все остальные - гражданское население. У нас около 3 тыс. раненых и около 150 человек пропавших без вести», - сказал дипломат.