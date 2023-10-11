Икрам Нур, автор haqqin. az 13:49

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после создания правительства чрезвычайного положения заявил: «Мы уничтожим и раздавим ХАМАС так же, как мир уничтожил и раздавил ИГИЛ». Сегодня вполне объяснимо и отчасти оправданно, что израильское руководство продвигает тезис «ХАМАС – это ИГИЛ». Со всем отсюда вытекающим, в том числе созданием новой ближневосточной реальности «сектор Газа без ХАМАС». При поддержке части американского истеблишмента. «Сровняйте с землей это место», - сказал сенатор США Линдси Грэм.

Но заявленные цели имеют одну особенность – объявить-то их под аплодисменты легко. Исполнить трудно. А порой и вообще невозможно. Сектор Газа пропитан ХАМАС настолько, что здесь самое время вспомнить классика: «И совсем непонятно провести границу, где заканчивается Беня Крик и начинается полиция. И наоборот». Пока играли в либерализм и политкорректность, начиная с Осло в 1993 году, ХАМАС не терял времени. Тридцать лет, по сути, он занимался только одним – развитием собственной военной инфраструктуры, тратя на это деньги, которые близорукое международное сообщество расходовало на «гуманитарную помощь палестинцам». В итоге на сегодняшний день в секторе Газа ХАМАС в состоянии производить 26 различных видов оружия - от ракетных установок до БПЛА. И в этом вина/успех не только радикальных палестинцев, но и израильтян, которые долгое время, исходя из принципа «разделяй и властвуй», поддерживали и ХАМАС, и «Исламский джихад», считая их противовесом светской ФАТХ. Доигрались, что называется, и сегодня пришло время сказать это открыто.

Я часто привожу в своих материалах цитату выдающегося американского генерала Дэвида Петреуса о невозможности договориться со змеями о том, чтобы они кусали только соседей. И о том, что они обязательно вернутся, чтобы укусить вас и ваших детей. В случае с ХАМАС именно так и получилось: с конца 1980-х ХАМАС развернул партизанскую войну против Израиля сперва на территории Газы, а затем начал проникать и на Западный берег реки Иордан, и в южный Ливан. В 1990-х годах борьба между ними обострилась, а ХАМАС выступил против мирных соглашений в Осло 1993 года. Более того, после второй интифады в 2000 году власть Палестинской автономии во главе с лидером ФАТХ Махмудом Аббасом, созданной на базе договоренностей в Осло 1993 года, была ослаблена, и пошел рост популярности ХАМАС, продолжающийся по сей день. А после того как Израиль в одностороннем порядке покинул Газу в 2005 году (до этого они оккупировали ее с 1967 года), на последовавших там выборах ХАМАС как политическая сила одержал там уверенную победу, и достаточно успешно вытеснял оттуда своих конкурентов из ФАТХ, приступив к строительству собственной военной инфраструктуры. И вот сейчас Израиль собирается заняться ее уничтожением. Что потребует совершенно огромных затрат - финансовых, военных, политических и административных, да еще и в густонаселенном секторе Газа. Настолько густонаселенном, что как ни старайся, как хирургически высокоточные удары не проводи, но удар по мирному населению все равно будет.