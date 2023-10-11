Президент Израиля резко возразил западным журналистам

Герцог эмоционально отреагировал на вопросы журналистов CNN и британского Channel 4 о бомбежках Газы со стороны ЦАХАЛ.

На утверждения ведущей CNN Бекки Андерсон о «коллективном наказании» граждан Газы и обвинения в «военных преступлениях» Герцог ответил: «Я довольно разочарован тем, что вы сразу же допрашиваете меня, разве вы не видели [резни на юге Израиля]? Вы видели последствия [на юге Израиля]. И теперь мы говорим о военных преступлениях? Серьезно?»

Он подчеркнул, что Израиль придерживается международного права.

Мэтт Фрей из Channel 4 выразил недоумение по поводу слов Герцога, заявив, что президент Израиля делает народ Газы ответственным за действия ХАМАС.

Герцог возразил: «Если бы на вашей чертовой кухне была ракета и вы захотели бы выстрелить в меня, мне разрешено защищать себя?»

Позже Герцог прокомментировал вопрос о возможной ответственности премьер-министра Биньямина Нетаньяху за неудачу в предотвращении атаки: «Мы находимся в состоянии войны, и сейчас я не готов обсуждать этот вопрос».