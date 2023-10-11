Госведомства о фейковом видео с Алиевым

В азербайджанском сегменте соцсетей посредством сообщений, сделанных с фальшивых аккаунтов, было распространено видеообращение, якобы адресованное азербайджанскому народу от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом говорится в совместном заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Агентства по развитию медиа.

«Заявляем, что вышеупомянутое видео создано с применением технологии deepfake и не отражает действительности.

Призывая общество верить только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт президента Азербайджана и аккаунты главы государства в социальных сетях постоянно активны как авторитетный источник информации и освещают деятельность главы государства в оперативной форме.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность в условиях, когда кампании, основанные на ложной информации, набирают обороты на глобальном уровне.

Случаи изготовления и распространения фальшивых видеороликов от имени различных лиц с использованием технологий deepfake выявлялись и предотвращались еще во время 44-дневной Отечественной войны, и в настоящее время соответствующие ведомства ведут борьбу и широкую просветительскую работу против deepfake, которая оценивается как новая глобальная угроза.

Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении упомянутого фальшивого и ложного видеообращения и его источника», - отмечается в заявлении.