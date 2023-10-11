Не посещайте банк, закажите справку из посольства через приложение Yelo

Многофункциональное мобильное приложение Yelo Bank с каждым днем расширяет свои возможности. На этот раз информацию о счете можно заказать онлайн, не приходя в филиал, через приложение Yelo, а затем передать ее в посольство.

Для этого необходимо выбрать «Справка в посольство» в разделе «Дополнения» приложения Yelo или во внутреннем меню любой карты или счета. После заполнения здесь необходимой информации и оформления заказа сертификат будет доставлен вам курьером в течение 1 рабочего дня.