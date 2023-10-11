Не посещайте банк, закажите справку из посольства через приложение Yelo
Многофункциональное мобильное приложение Yelo Bank с каждым днем расширяет свои возможности. На этот раз информацию о счете можно заказать онлайн, не приходя в филиал, через приложение Yelo, а затем передать ее в посольство.
Для этого необходимо выбрать «Справка в посольство» в разделе «Дополнения» приложения Yelo или во внутреннем меню любой карты или счета. После заполнения здесь необходимой информации и оформления заказа сертификат будет доставлен вам курьером в течение 1 рабочего дня.
Yelo Bank постоянно старается облегчить жизнь своим клиентам с помощью инновационных решений. В частности, приложение Yelo включает в себя ряд банковских сервисов, реализуемых в отделениях. За несколько минут через приложение можно заказать карту, кредит, выполнить денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределами, а также оплатить коммунальные услуги, парковку, государственные сборы и другие платежи. Кроме того, с помощью приложения Yelo вы можете легко отправлять или получать деньги от других пользователей в вашей телефонной книге, которые загрузили приложение. Чтобы загрузить приложение Yelo: https://bit.ly/ylmbltb
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Yelo Bank – яркий банкинг!