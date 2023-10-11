Из Газы невозможно выбраться

Израильские военные во вторник предложили жителям Газы покинуть сектор в связи с ответными ударами израильской армии по объектам ХАМАС. Однако КПП «Рафах» — единственный на границе Газы и Египта — через день был закрыт, после по нему нанесли удар израильские ВВС, и его закрыли египетские власти.

Покинуть Газу через него теперь очень сложно, если вообще возможно, передает BBC.

Граница между Израилем и Газой закрыта. Израильские ВМС контролируют береговую линию, поэтому уплыть на лодке тоже нельзя. Выбраться из Газы практически невозможно.