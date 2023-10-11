UNEC отчитался об итогах приема

14:53

В UNEC состоялось очередное заседание Ученого совета, посвященное итогам приема в вуз на бакалавриат в 2023/2024 учебном году и предстоящим задачам. В отчете проректор по учебной работе доцент Герая Мусаева отмечалось, что план приема на бакалавриат выполнен на 98,2 процента, число поступивших в UNEC с 600 и выше баллами увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16 процентов. Число студентов, получающих образование по заказу государства, увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущими годами и составляет 80 процентов.

Проректор по международным связям и программам Неман Мурадлы представил доклад об иностранцах, принятых в UNEC в этом учебном году. В отчете сказано, что из 201 иностранного гражданина, подавшего заявление в UNEC, право на обучение получил 151, на 53% больше, чем за последние 8 лет. Среди иностранцев на ступень бакалавра приняты 125 человек, на ступень магистра – 24, на ступень докторантуры – 2 человека, это в основном граждане Турции, Китая, России и государств Тюркского мира. В целом в UNEC обучаются 392 иностранных студента. Затем директор Международного центра магистратуры и докторантуры доцент Фариз Ахмедов выступил с презентацией об итогах приема в магистратуру (программы 6, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 53). Он отметил, что был проведен набор по 19 специальностям, включая экономику и менеджмент, технические и технологические специальности, а также магистратуру SABAH по специальности «Электронная коммерция». По его словам, план приема выполнен на 99,1 процента, а 83 процента магистрантов получают обучение по государственному заказу. Он отметил, что бакалавр, показавший наивысший результат (100 баллов) при поступлении в магистратуру, выбрал UNEC.