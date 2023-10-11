В Иране предрекают Израилю скорый крах
Израиль находится на пути скорого краха после «тяжелого и непоправимого поражения в операции «Буря Аль-Акса», заявил главнокомандующий иранской армией, генерал-майор Абдолрахим Мусави, передает Mehr.
Приветствуя «храброе сопротивление Палестины», он процитировал слова верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что израильский режим получит «более сильную пощечину».
Командующий иранской армией также раскритиковал западные СМИ за то, что они «закрывают глаза на преступления Израиля против палестинского народа и молчат перед лицом бесчеловечной блокады Газы».