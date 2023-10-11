Халг Банк объявил итоги III квартала

По итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы одного из крупнейших частных банков страны Халг Банк увеличились на 14.9%, достигнув 2 985,7 млн манатов, кредитный портфель вырос на 17,6%, составив 1 886,0 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2 141,7 млн манатов, что на 20,4%, или же 363,2 млн манатов выше показателей III квартала 2022 года.

Банк завершил третий квартал 2023 года с чистой прибылью в 53,7 млн манатов. Непроцентные доходы банка увеличились на 41,5%, а процентные доходы выросли на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец отчетного периода совокупный капитал банка составил 502,5 млн манатов.

Таким образом, по основным показателям – объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов – Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.