В Крыму поврежден российский военный корабль

Никаких деталей он не привел: «Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть».

Представитель ВМС Украины уточнил, что корабль «Павел Державин» является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием. По данным открытых источников, речь идет о патрульном корабле. Его спустили на воду в феврале 2019 года. Сообщалось, что ранее он базировался в Новороссийске.

Ранее СМИ и крымские телеграм-каналы сообщили, что в Севастополе мог взорваться корабль Черноморского флота России «Павел Державин».

В российском Минобороны эти данные не комментировали.