Россия и Кыргызстан объединяют системы ПВО
Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение о создании совместной системы ПВО с Россией, сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом информирует «Интерфакс».
«Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской республики и РФ, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере», — отметил Жапаров во время мероприятия, посвященного 20-летию базы «Кант» в Кыргызстане.