Министр Шахбазов разъяснил, возможен ли полный отказ от нефти и газа

В ходе сессии с участием вице-премьера РФ Александра Новака министр поделился своим мнением о мировом рынке нефти и газа, приоритетах газоснабжения Азербайджана в период турбулентности.

Подчеркнув возрастающую важность диверсификации в современных реалиях пересмотра глобальной энергетической архитектуры, Парвиз Шахбазов заявил, что диверсификация – это разнообразие источников для стран-потребителей и разнообразие маршрутов и рынков для стран-производителей энергии.

Министр энергетики отметил, что разработка всех видов энергоресурсов в Азербайджане и их экспорт на мировые рынки по различным направлениям всегда осуществляются параллельно, в результате чего азербайджанский газ поставляется на региональные и европейские рынки: «В настоящее время азербайджанский газ поставляется в 7 стран. Расширение Южного газового коридора вкупе с «Кольцом солидарности» и другими инициативами создает перспективу расширения географии поставок. В этой связи необходимы скоординированные действия и широкое сотрудничество».

Парвиз Шахбазов также оценил нынешнее отношение к нефти и газу, которое, помимо влияния на энергетическую безопасность, создает проблемы также для окружающей среды и ведет к нестабильности на энергетических рынках.

«Полный отказ от нефти и газа не является быстрым решением, позволяющим осуществить трансформацию и разрешить энергетическую трилемму в нынешней энергетической системе, на 85% состоящей из углеводородов и на 55% - из нефти и газа.

Энергетический переход – довольно долгий процесс, выполняемый с учетом энергетической безопасности, экономической доступности и экологической устойчивости. Для обеспечения сбалансированной энергетической системы не следует подвергать сомнению необходимость дальнейших инвестиций в нефтегазовую сферу, а также параллельно расширять использование возобновляемых источников энергии. Только те страны, которые обеспечили свою энергетическую безопасность и безопасность своих партнеров, могут реализовать правильную и рациональную политику энергетического перехода», - сказал министр энергетики Азербайджана.