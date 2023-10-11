Военные корабли РФ покинули Баку фото
Два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 12 октября покинули бакинский порт, сообщает сайт Минобороны Азербайджана.
В ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками, состоялась товарищеская встреча военных моряков по перетягиванию каната и футболу, говорится в сообщении оборонного ведомства.