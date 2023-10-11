В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился в четверг, 12 октября, с делегацией, возглавляемой министром образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори.

Отметим, что визит делегации Суринама в Азербайджан продолжится до 15 октября. Целью визита, осуществляемого в рамках проекта «Поддержка общего и профессионального образования», является изучение опыта Азербайджана в сфере общего и профессионального образования.

В рамках визита запланировано посещение Университета ADA, Бакинской высшей школы нефти, Инновационного центра STEAM, Бакинского государственного профессионально-технического образовательного центра промышленности и инноваций и образовательного комплекса №132-134.