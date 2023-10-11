Минобороны: Турция готова помочь палестинцам, но...

Турция готова направить гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от конфликта в секторе Газа, но в нынешних условиях доставить ее очень сложно, заявил представитель Министерства обороны Турции.

«Ситуация в регионе очень сложная. В нынешних условиях доставить туда помощь очень сложно», - сказал журналистам представитель Минобороны Турции.

Он добавил, что вооруженные силы Турции готовы оказать помощь, если президент даст соответствующее указание.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источники в египетских органах безопасности, на переговорах между Египтом, США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через КПП «Рафах» в рамках географически ограниченного режима прекращения огня. В четверг Египет заявил, что направляет международную помощь для осажденного сектора Газа в аэропорт Аль-Ариш на севере Синайского полуострова.