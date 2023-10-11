Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт, если он начнет наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

Ранее газета Times of Israel заявляла, что Израиль сообщил о подготовке к многомесячной наземной кампании в секторе Газа на фоне начавшейся в субботу эскалации.

Однако, отмечает газета, неясно, осуществит ли движение эту угрозу.