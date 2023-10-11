Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана открыло в городе Ханкенди приют для граждан из социально уязвимых групп населения.

Трехэтажное здание, рассчитанное на 30 мест, было отремонтировано и оснащено всеми необходимыми коммунальными услугами.

С 10 октября приют начал прием граждан. На текущий момент там проживает 6 человек, еще 11 воспользовались его услугами. Проживающим предоставляют трехразовое питание, одежду и социальные услуги.

Приют находится под охраной полиции, также в нем работают психологи, социальные работники, повара и технический персонал.

Международный комитет Красного Креста регулярно осматривает условия в приюте.