В Ханкенди заработал приют для граждан фото, видео
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана открыло в городе Ханкенди приют для граждан из социально уязвимых групп населения.
Трехэтажное здание, рассчитанное на 30 мест, было отремонтировано и оснащено всеми необходимыми коммунальными услугами.
С 10 октября приют начал прием граждан. На текущий момент там проживает 6 человек, еще 11 воспользовались его услугами. Проживающим предоставляют трехразовое питание, одежду и социальные услуги.
Приют находится под охраной полиции, также в нем работают психологи, социальные работники, повара и технический персонал.
Международный комитет Красного Креста регулярно осматривает условия в приюте.
October 12, 2023