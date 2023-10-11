Генштаб Израиля признал провал армии в день нападения ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля не справились с обеспечением безопасности страны 7 октября, в день атаки ХАМАС, признал глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви.

По его словам, которые приводит газета Haaretz, ЦАХАЛ несет за это ответственность. «За безопасность страны и ее граждан полную ответственность несет Армия обороны. Однако 7 октября, в первый день атаки, мы не смогли это сделать. ЦАХАЛ обязательно выяснит, почему это произошло, — сказал он.

Глава Генштаба армии Израиля также посоветовал «Хезболле» и ее сторонникам «не вмешиваться».

Халеви отметил, что инфраструктура ХАМАС будет полностью демонтирована, а сектор Газа не станет прежним. «Яхья Синвар (глава ХАМАС в секторе Газа) решился на это ужасное нападение, и поэтому он и вся система под его руководством - мертвецы. Мы нападем на них и демонтируем их и их систему", - подчеркнул Халеви.

Он добавил, что Израиль сделает все возможное для освобождения заложников, захваченных ХАМАС.