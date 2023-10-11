Турция обещает решить арабо-израильский конфликт
Генеральная ассамблея Великого Национального собрания Турции (TBMM) собралась под председательством спикера Нумана Куртулмуша для обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной, передает Hürriyet.
Спикер Куртулмуш заявил: «Мы прилагаем усилия, чтобы прекратить конфликт. Под руководством Турции эта проблема будет решена».
Во время обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной Куртулмуш подчеркнул, что Турция готова выполнить свою роль, чтобы предотвратить расширение войны и установить справедливый и беспристрастный мир. Он указал на три ключевых аспекта для достижения мира на Ближнем Востоке:
- Необходимо создание полностью независимого, суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, которое должно быть признано всем миром.
- Важный вопрос — незаконные поселенцы, особенно те, которые были размещены на протяжении десятилетий, и их число растет в последние годы. Незаконное размещение этих поселенцев, вопреки международному праву и решениям ООН, является ключевой проблемой.
- Третий ключевой вопрос — защита святынь всех религий, в первую очередь Аль-Акса, и уважение к религиозным святыням.
Куртулмуш также осудил многочисленные нападения на мечеть Аль-Акса, особенно в последние дни, и подчеркнул, что такие действия неприемлемы с точки зрения международного права.