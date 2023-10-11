Nar и NETTY наградят лучшие интернет-проекты

Nar продолжает свое сотрудничество с Netty с целью поддержки инициатив, выдвигаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий Азербайджана.

Для участия в конкурсе вы можете посетить сайт netty.az и представить свой проект в одной из девяти номинаций:

Государство и электронное общество; Социальная отвественность и общество; Бизнес и предпринимательство; Финансы и банки; Электронная торговля и коммерция; Наука, образование и инновации; Здравоохранение, спорт и туризм; Информация и новости; Культура и творчество.

Каждая номинация состоит из трех подкатегорий: веб-сайты, приложения, социальные каналы и страницы. Дедлайн подачи заявок на участие – 30 ноября 2023 года.

Национальная интернет-премия Netty, вручаемая при поддержке Nar, вот уже около 20 лет продвигает и награждает различные проекты, реализуемые в азербайджанском сегменте глобальной сети. Партнерство c Netty является логическим продолжением проектов Nar в области корпоративной социальной ответственности (КСО), направленных на развитие сектора ИКТ в Азербайджане.

Подробнее о проектах Nar можно узнать по ссылке nar.az/projects.