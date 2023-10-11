18:05

В Баку проходит международная конференция «Жизнеспособные и устойчивые города наследия», совместно организованная Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Организацией тюркских государств (ОТГ).

В конференции принимают участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, представители научных учреждений и вузов, международных организаций. Выступая на мероприятии, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде отметил, что образцы материальной культуры на территории Азербайджана были окружены государственной заботой с 1969 года только после того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил руководство страной. Он сообщил, что по инициативе общенационального лидера в 1977 году исторические части Ичерешихер в городе Баку были объявлены историко-архитектурным заповедником. В наши дни, в соответствии с указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева, на территории заповедника постоянно осуществляются необходимые меры по охране памятников истории и культуры.

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Сади Джафаров подчеркнул, что организация играет важную роль в защите великого культурного наследия Азербайджана и передаче его будущим поколениям. Он также отметил, что Организация тюркских государств придает большое значение сотрудничеству с другими международными институтами. Заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова сообщила, что в этом году Азербайджан отмечает 100-летний юбилей Гейдара Алиева. Она подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев внес огромный вклад в сохранение исторического и культурного наследия в Азербайджане, и отметила, что президент Азербайджана придает большое значение культурному наследию азербайджанского народа, его защите и восстановлению. Саадат Юсифова подчеркнула, что, несмотря на то, что со времени освобождения азербайджанских территорий от оккупации прошло три года, мониторинг памятников на этих территориях до сих пор не завершен. «Завершить мониторинг памятников непросто, причиной чему является наличие мин на этих территориях. Для проведения мониторинга необходимо, чтобы эти места были разминированы, что, в свою очередь, требует значительных финансовых средств», - сказала она. На мероприятии также выступили заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Азада Гусейнова, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, руководитель проектов Фонда тюркской культуры и наследия Турции Нури Аксу, посол Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по особым поручениям, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, директор Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Джозеф Кинг и генеральный секретарь Организации городов всемирного наследия Микаэль де Тиз (в видеоформате). Выступавшие, в частности, отмечали, что каждый должен с уважением относиться к историческому, культурному и духовному наследию и беречь его.