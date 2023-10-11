Россию лишили олимпийского спорта

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи со включением в последний представительств так называемых «ДНР», «ЛНР» и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

В МОК заявили, что включение представительств «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей Украины в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

После этого решения Олимпийский комитет России не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.