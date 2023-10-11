Глава Палестины превратился в пацифиста

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой в четверг, что он отвергает убийства или жестокое обращение с гражданскими лицами по обе стороны конфликта, поскольку это нарушает мораль, религию и международное право.

«Мы отказываемся от насилия и придерживаемся международной законности, мирного народного сопротивления и политических действий как пути к достижению наших национальных целей», - цитирует Аббаса официальное информационное агентство Wafa.

Аббас заявил о необходимости перехода к политическим действиям для прекращения израильской оккупации и достижения мира. Также он призвал предоставить Газе воду и электричество, открыть гуманитарные коридоры.